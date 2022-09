Wanderung der Seidenbucher Vereine

Seidenbuch. Die Seidenbucher Vereine laden ihre Mitglieder zu einer Wanderung am Montag, 3. Oktober, ein. Sportgemeinschaft, Feuerwehr und Männergesangverein Liederkranz freuen sich auch über die Teilnahme von Wanderbegeisterten, die nicht Mitglied der Vereine sind.

Los geht es um 9 Uhr an der Bushaltestelle in der Ortsmitte. Eine Rast ist in Schlierbach geplant. Es wird gebeten, dieses Picknick mit Lebensmittelspenden zu bereichern. Zum Ende der Wanderung gegen 14 Uhr in Fürth ist eine Einkehr geplant. Zurück geht es mit einem Bus.

Für Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr lädt die Sportgemeinschaft Seidenbuch zum Oktoberfest ins Sporthaus ein. Reservierungen sind noch bis heute möglich unter Tel.: 06255 / 1374 und 952250. red