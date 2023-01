Versammlung der Brandschützer in Beedenkirchen

Beedenkirchen. Die Freiwillige Feuerwehr Beedenkirchen lädt zur Hauptversammlung am Freitag, 3. Februar, ins Dorfgemeinschaftshaus in Beedenkirchen ein. Beginn der Sitzung ist um 20 Uhr. Die Mitglieder von Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr werden gebeten, in Uniform teilzunehmen.

Auf der Tagesordnung stehen nach den Berichten aus dem Vereinsvorstand, der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr auch Wahlen. Auch Ehrungen und Beförderungen sind geplant. Anträge können schriftlich bis morgen (Freitag) beim Vorsitzenden Peter Eckel eingereicht werden. red