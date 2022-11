Vereinsring Lautern war an der Festhalle im Einsatz

Lautern. Der Vereinsring Lautern war wieder an der Festhalle aktiv. Das Dorfgemeinschaftshaus, das der Gemeinde Lautertal gehört, wird vom Vereinsring verwaltet. Außerdem übernehmen ehrenamtliche Helfer Pflege- und Reparaturarbeiten an dem Gebäude, aber auch in dessen Umgebung.

Nun stand wieder die Pflege der Außenanlagen rund um den Festplatz auf dem Programm. Hierbei waren Armin Barthel (Bild), Helmut Götz und der Vorsitzende Rainer Brück im Einsatz. Insgesamt wurden zwei Stunden lang Grünflächen gemäht und die Hecken und Sträucher geschnitten. Nun ist noch geplant, die Dachrinnen vom Laub zu befreien. red/Bild: Vereinsring