Sternsinger segneten auch das Lautertaler Rathaus in Reichenbach

Sternsinger segneten auch das Lautertaler Rathaus Hohen Besuch hatten der 1. Beigeordnete Friedel Mink und der Reichenbacher Ortsvorsteher Alfred Hogen am vergangenen Freitag im Rathaus. 17 Kinder in königlicher Aufmachung waren in Reichenbach als Sternsinger unterwegs, um Häuser zu segnen und Spenden für bedürftige Kinder in der ganzen Welt zu sammeln. Mit seiner Spende und allerlei Süßigkeiten bedankte sich Mink für die Lieder und den Segen, bevor die Kinder in kleineren Gruppen mit ihren BetreuerInnen segnend, singend und sammelnd durch Reichenbach zogen. Foto: Alfred Hogen

© Alfred Hogen