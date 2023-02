Rosenmontagsparty der BKG im Kolpinghaus

Bensheim. Die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) hatte am Rosenmontag zu einer Fastnachtsparty in das Kolpinghaus eingeladen. Die Veranstaltung zog eine fröhliche Narrenschar in farbenfrohen Kostümen an, die ausgelassen bis spät in die Nacht feierte. Für die passende Musik zum Abfeiern hatte die BKG einen DJ mit Kultstatus verpflichten können: Peter Henninger, der schon seit Ende der 1970er Jahre Platten auflegt und auch im Bierdorf als DJ aktiv war. Mit dem richtigen Gefühl für die passenden Hits brachte er die Narrenschar immer wieder auf die Tanzfläche – und sorgte am Montag für beste Stimmung und gute Laune im Kolpinghaus. tn/Bild: Thomas Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1