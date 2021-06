Schwere Arbeit für den Sportplatz in Elmshausen

Mit Spaten und Schaufel, aber ohne Bagger und technische Geräte, wurde 1952 der Fußballplatz in Elmshausen hergestellt. Das Grundstück an der Lauter gehörte dem Fürsten von Erbach-Schönberg, der es an die Gemeinde Elmshausen-Wilmshausen veräußerte. Diese verpachtete es an die Kultur- und Sportgemeinde (KSG), die es zum Sportplatz ausbaute.

AdUnit urban-intext1

Vorsitzender war Dr. Willi Fuchs aus Auerbach, seine Stellvertreter Philipp Embach und Fritz Steinbacher. „Auf den Willi haben die Elmshäuser gehört“, erinnert sich Karl Mink. Für ihn nahmen sie die schwere und zeitraubende Bürde des Ausbaus mit Spaten und Schaufel auf sich.

Eingeweiht wurde der Platz zur Kerb am 6. August 1952. Dabei waren auch Landrat Dr. Ekkehard Lommel und Bürgermeister Georg Kaffenberger. Zur Fußballkönigin wurde Waltraud Embach ernannt, die in Gala im Kerwezug mitfuhr. Zur Einweihungsfeier auf dem Sportplatz trat der örtliche Gesangverein Frohsinn auf. he