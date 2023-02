Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ortsbeiratssitzung Regionallabor soll nach Schannenbach umziehen

Derzeit befindet sich das Regionallabor noch in der Lautertalhalle in Elmshausen. Doch es gibt Überlegungen, die Einrichtung in das Dorfgemeinschaftshaus Schannenbach zu verlegen.