Meldungen aus Lautertal und Lindenfels

Hechlergasse gesperrt

Beedenkirchen. Wegen Arbeiten an der Wasserversorgung wird die Hechlergasse in Beedenkirchen ab heute (Montag) halbseitig gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baurbeiten im Postweg

Staffel. Heute (Montag) kommt es im Postweg in Staffel zu Verkehrsbehinderungen. Grund sind Arbeiten am Trinkwassernetz, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung weiter mitteilte. red

Versammlung der Sänger

Seidenbuch. Am Samstag, 4. März, ab 19.30 Uhr halten die Mitglieder des Männergesangvereins Liederkranz Seidenbuch ihre Hauptversammlung ab. Außer allgemeinen Themen gibt es Vorstandswahlen und Informationen zur Feier des 125-jährigen Bestehen des Vereins. Die Sitzung ist im Sporthaus in Seidenbuch. red

Arbeiten am Striethteich

Mehr zum Thema Lautertal Kein Wasser in Lautern am Donnerstag Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bauvorhaben Rohbau der Striethteich-Hütte in Elmshausen soll bis Mai stehen Mehr erfahren

Elmshausen. Der Verschönerungsverein Elmshausen plant wieder einen Arbeitseinsatz am Striethteich. Dieser ist am Samstag, 4. März, ab 9 Uhr, statt. Auch Nichtmitglieder sind als Helfer eingeladen. red

Versammlung der Feuerwehr

Kolmbach. Die Freiwillige Feuerwehr Kolmbach lädt zur Hauptversammlung ein. Diese ist am Freitag, 10. März, im Kolmbacher Vereinsraum ab 19 Uhr. Wie der Vorsitzende Marco Knapp ankündigte, werden die Abteilungen über ihre Arbeit berichten. jhs