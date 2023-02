Rohbau der Striethteich-Hütte in Elmshausen soll bis Mai stehen

Die neue Mehrzweckhütte in Holzbauweise am Elmshäuser Striethteich nimmt Form an. Wie in einer Vorstandssitzung des Verschönerungsvereins zu erfahren war, konnte inzwischen das Fundament gegossen werden. Der Verschönerungsverein kommt nun seinem Vorhaben – dem Bau einer Gerätehütte mit einem Freisitz in Richtung Striethteich für eine vielfältige Nutzung für die Bevölkerung – ein Stück

...