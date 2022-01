Kirchengemeinde Winterkasten lädt zur Veranstaltung "Orgel und Wort" ein

Winterkasten. Anstelle des üblichen Gottesdienstes lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten am Sonntag (16.) um 10.30 Uhr zur musikalischen Veranstaltung „Orgel und Wort“ ein. Kirchenmusiker Dr. Andreas Schäfer gestaltet Werke schwerpunktmäßig aus dem 19. Jahrhundert. Auch die Melodien aus der Familie Strauß sollen nicht fehlen. Die Darbietung wird unterbrochen durch literarische Texte zum neuen Jahr, die von Pfarrer Sebastian Hesselmann gelesen werden. Die Dauer ist mit rund 30 Minuten veranschlagt, der Eintritt ist frei. In der Waldhufenkirche gilt am Sonntag die 3G-Regel – ein „Bürgertest“, der nicht älter ist als 24 Stunden, reicht zum Besuch aus. Impfnachweise gelten ebenso. red

