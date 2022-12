Kikeriki-Theater mit Faust-Interpretation in Elmshausen

Elmshausen. Einen neuen Versuch, das Stück „Faust – Ein teuflisches Jahrmarktsspiel“ in Lautertal auf die Bühne zu bringen, starten Peter Schuster und Alfred Hogen nach mehreren Terminabsagen durch Corona. Am Samstag, 13. Mai, wird das Darmstädter Kikeriki-Theater Goethes Faust in der Lautertalhalle auf seine Weise interpretieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Einlass ist bei freier Platzwahl ab 18 Uhr, Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr. Da Weihnachten vor der Tür steht, wären die Karten auch ein nettes Geschenk, meinen die Organisatoren. Zwar haben wieder viele Helfer ihre Unterstützung zugesagt, dennoch würden sich Schuster und Hogen über weitere Unterstützung freuen. koe

Info: Kartenbestellung (29 Euro) bei Peter Schuster (E-Mail: schuster@lautertal.de, Tel.: 06254 / 30742)