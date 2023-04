Kaffeetrinken im Lindenfelser Kirchgarten

Lautertal/Lindenfels. Zu den bevorstehenden Osterfeiertagen gibt es in den Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels zahlreiche Angebote. Es ist aber auch sonst einiges los in den beiden Kommunen.

In Beedenkirchen ist morgen (Karfreitag) ab 15 Uhr ein Gottesdienst zur Todesstunde Jesu. Es handelt sich um die zentrale Feier der Lautertaler evangelischen Gemeinden. Für Ostersonntag, 9. April, lädt die Gemeinde um 10 Uhr zu einem Familiengottesdienst in ihre Kirche ein.

In Gadernheim ist morgen ein Gottesdienst mit anschließender Feier des Abendmahls ab 9.30. Zur Feier der Osternacht mit Pfarrerin Marion Mühlmeier wird für Sonntag ab 6 Uhr eingeladen. Geboten wird ein Gottesdienst am Ostermorgen, in dem Licht und Dunkel, Text, Musik und Stille sich begegnen. Die Kirche wird durch Kerzen und die aufgehende Sonne nach und nach hell. Die neue Osterkerze wird hereingetragen mit dem dreimaligen Osterruf der Pfarrerin: „Der Herr ist auferstanden“, dem die Gemeinde antwortet mit: „Er ist wahrhaftig auferstanden.“ Der Posaunenchor gestaltet den Gottesdienst mit. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Osterfrühstück, zu dem alle Besucher ins Gemeindehaus eingeladen sind.

Eiersuche auf dem Kirchberg

Ab 10.30 Uhr ist am Ostersonntag ein Familiengottesdienst. Im Anschluss daran dürfen die Kinder traditionell auf dem Kirchberg auf Eiersuche gehen.

Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag werden auch in der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels interessante Gottesdienste angeboten. Heute ab 19 Uhr wird Propst Stephan Arras einen Abendmahlsgottesdienst mit der Gemeinde feiern: Alle Besucher sitzen dabei gemeinsam an einem Tisch und denken an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern. Morgen ab 9.30 Uhr wird der frühere Schlierbacher Pfarrer Roland Pappe den Gottesdienst und das Abendmahl leiten.

Am frühen Morgen der Osternacht am Sonntag beginnt um 6 Uhr ein Gottesdienst vor der Kirche. Die Gemeinde erlebt gemeinsam den Ostermorgen mit Propst Stephan Arras. Der ökumenische Kirchenchor Lindenfels wird durch die Nacht in den Tag begleiten. Danach treffen sich alle zum Osterfrühstück im ökumenischen Gemeindehaus. Am Ostermontag, 10. April, ab 9.30 Uhr beginnt ein vom Kirchenvorstand gestalteter Gottesdienst in der Kirche. Wenn das Wetter mitspielt, wird die Gemeinde anschließend im Kirchgarten Texte und Bilder zum Frühling hören und mit Kaffee, Gebäck, Ostereiern und Musik gemeinsam feiern.

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus ist heute ab 19 Uhr die Messe vom Letzten Abendmahl. Morgen ab 15 Uhr wird die Karfreitagsliturgie gefeiert. Es wird darum gebeten, zur Kreuzverehrung Blumen mitzubringen. Um 17 Uhr wird in der Lindenfelser Pfarrkirche die Barmherzigkeitsnovene gebetet. Sie dient zur Vorbereitung auf den Barmherzigkeitssonntag am 16. April.

Zur Feier der Osternacht wird für Samstag, 8. April, ab 21 Uhr eingeladen. Eine Wort-Gottes-Feier mit der Austeilung der Kommunion folgt am Ostersonntag ab 9.30 Uhr. Ab 15 Uhr wird wiederum die Barmherzigkeitsnovene gebetet. Für 18 Uhr steht in St. Petrus und Paulus eine Ostervesper auf dem Programm, bei der der sakramentale Segen gespendet wird. Ein Hochamt gibt es am Ostermontag ab 11 Uhr. Ab 15 Uhr wird die Barmherzigkeitsnovene gebetet.

In der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach ist heute zentral für alle Lautertaler Protestanten ab 19.30 Uhr ein Feierabendmahl im Gemeindehaus. Morgen ist ab 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche. Die Osternacht wird am Ostersonntag, ab 6 Uhr gefeiert. Abschließend gibt es am Ostermontag ab 10 Uhr einen Gottesdienst mit der Feier des Abendmahls.

In der katholischen Gemeinde St. Andreas wird morgen ab 15 Uhr die Karfreitagsliturgie gefeiert. Am Ostersonntag gibt es ab 9.30 Uhr ein Hochamt.

Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Schlierbach feiert heute einen Gottesdienst ab 19 Uhr. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag stehen weitere Gottesdienste auf dem Programm, die jeweils um 9.30 Uhr beginnen.

Die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten feiert Ostern erstmals im Wechsel mit der Kirchengemeinde Beerfurth. Morgen ab 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der Johanneskirche in Beerfurth. Thema ist das Bild „Der vom Blitz erschlagene Schäfer“ des Frankfurter Malers Jakob Becker.

Am Ostersonntag werden die Gottesdienstbesucher ab 6 Uhr in der noch finsteren Waldhufenkirche in Winterkasten den Übergang vom Dunkel zum Licht, vom Tod zum Leben in Wort und Musik feiern. Dazu gestaltet Kirchenmusiker Christian Gärtner die Musik. „Es lohnt sich, früh aufzustehen, um dabei zu sein“, so Pfarrer Sebastian Hesselmann. In Beerfurth ist anschließend ein gemeinsames Osterfrühstück im Gemeindehaus. Anmeldungen werden im Gemeindebüro in Winterkasten (Tel.: 06255 / 749) angenommen.

In der Johanneskirche folgt um 10 Uhr ein Ostergottesdienst der „lächerlichen Art“. Ab 11 Uhr ist dort Kindergottesdienst. Den Abschluss der Ostertage in den beiden Gemeinden bildet am Ostermontag ein Gottesdienst in der Waldhufenkirche mit dem Organisten Andreas Schäfer aus Laudenau.

Drachenmuseum und Osterfest

Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels ist den Ferien auch dienstags und donnerstags jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem kann die Ausstellung wie üblich samstags und sonntags sowie an den Feiertagen rund um Ostern jeweils von 14 bis 17 Uhr besucht werden.

Die Schlierbacher Ortsvereine laden für Ostermontag um 14 Uhr zum Osterfest auf den Spielplatz in Schlierbach ein. Die Vereine haben lustige Spiele und Wettkämpfe für Kinder und Eltern vorbereitet. Auch das Osterhasenpaar kommt vorbei. Für Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr geplant. tm