In Gadernheim wird das Wasser knapp

Gadernheim. Die Gemeinde Lautertal ruft die Bürger in Gadernheim dringend dazu auf, ihren Wasserverbrauch einzuschränken. Aufgrund der Löscharbeiten beim Wohnhausbrand in der Nacht auf Mittwoch gebe es im Hochbehälter in Gadernheim nur noch einen sehr geringen Wasserstand, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung. Die Bewohner des Ortsteils würden daher dringlichst gebeten, ihren Wasserverbrauch so weit wie möglich einzuschränken. Dazu gehöre unter anderem der Verzicht auf die Befüllung von Swimming Pools, die Rasenbewässerung und das Autowaschen.

