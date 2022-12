Gottesdienste zum Jahreswechsel

Lautertal/Lindenfels. Zum Jahreswechsel – diesmal bis auf das Feuerwerk ein ganz normales Wochenende – bieten die Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels Gottesdienste an.

In der evangelischen Gemeinde in Beedenkirchen ist dabei heute (Silvester) ab 18.30 Uhr ein Gottesdienst mit dem Reichenbacher Pfarrer Jan Scheunemann. Die Gemeinde hat seit dem Sommer keinen eigenen Pfarrer.

Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt für heute zu einem Gottesdienst ab 17 Uhr ein. Die Feier wird geleitet von Pfarrerin Marion Mühlmeier.

In Lindenfels hält Prädikant Johannes Winkler heute ab 17 Uhr für die evangelische Gemeinde eine Altjahrsandacht im katholischen Pfarrheim. Die Jahreslosung 2023 steht im Zentrum einer Internet-Andacht für die Gemeinde: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Erzählt wird die Geschichte der Magd Hagar, die von Abraham schwanger ist und sich in die Wüste zurückgezogen hat. Es ist eine Geschichte von Neid, Eifersucht und Rollenkonflikten.

In der Andacht wird die ganze Geschichte erzählt. Hinzu kommen Bilder der Konfirmanden, die ein Bild von Gott gemalt hatten. Auch hier geht es um das Sehen und Gesehenwerden.

Die Andacht wird morgen (Sonntag) um Mitternacht freigeschaltet und ist ab dann im You-Tube-Kanal Lindenfelser Lichtblick abrufbar. Die Andacht wird vom Vorsitzenden des Kirchenvorstands, Jochen Ruoff, gehalten, Chorleiter Andreas Demmel hat die Musik beigesteuert, und Daniel Kozacki-Krüger zeichnet für die technische Realisation verantwortlich.

Sektempfang in Winterkasten

Der Jahresabschlussgottesdienst mit sakramentalem Segen für die vier katholischen Pfarreien des Pastoralraums Weschnitztal ist heute ab 19 Uhr in der Kirche Maria Himmelfahrt in Krumbach. Morgen (Neujahr) ist ab 11 Uhr ein Hochamt in der Kirche St. Petrus und Paulus in Lindenfels.

Die evangelische Gemeinde in Reichenbach lädt für heute um 17 Uhr zu einem Gottesdienst mit Abendmahl in ihre Kirche ein. In der katholischen Kirche St. Andreas in Reichenbach wird morgen ab 11 Uhr eine Eucharistiefeier zum neuen Jahr angeboten.

In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Schlierbach feiert Pfarrer Martin Polivka heute ab 18 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche. Daran wirkt der Kirchenchor der Gemeinde mit.

In Winterkasten ist heute ebenfalls ab 18 Uhr Gottesdienst in der Kirche. Es wird das Abendmahl gefeiert. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang zum neuen Jahr für die Gemeinde. red