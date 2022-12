Weihnachten in den Kirchen in Lautertal und Lindenfels: Viele Krippenspiele und ein Hirtenfeuer

Lautertal/Lindenfels. Nach zwei außergewöhnlichen Jahren haben die Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels zu diesem Weihnachtsfest wieder das volle Programm im Angebot. Zu den Feiertagen des zweithöchsten christlichen Festes im Jahreskreis gibt es zahlreiche Gottesdienste und in diesem Jahr auch wieder „richtige“ Krippenspiele. Ein Überblick:

Alle Zeichen stehen auch in Lautertal und Lindenfels auf Weihnachten. © Neu

Die kleine Dorfkirche in Beedenkirchen ist zu Weihnachten ein häufig frequentierter Ort. Der erste Gottesdienst heute (Heiligabend) ab 15.30 Uhr ist ein Familien-Gottesdienst mit Krippenspiel. Geleitet wird die Feier von Prädikant Jürgen Schellhaas, musikalisch begleitet von Helene und Amélie Matzner am Klavier.

Die Christvesper ab 18.30 Uhr hält Pfarrer Jan Scheunemann zusammen mit der Organistin Petra Meister. Nach den Gottesdiensten an Heiligabend brennt vor der Kirche und später im Pfarrhof unter der Pfarrer-Hörnle-Linde das Friedenslicht von Bethlehem. Wer eine Kerze mitbringt und dazu die passende Transportmöglichkeit, kann das Licht mit nach Hause nehmen.

Morgen (erster Feiertag) ist ab 10 Uhr der Weihnachts-Festgottesdienst für alle Lautertaler evangelischen Gemeinden in Beedenkirchen. Es wird das Abendmahl gefeiert. Durch diesen Gottesdienst führen Prädikant Schellhaas und Petra Meister an der Orgel.

Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim feiert heute ab 17 Uhr in der weihnachtlich geschmückten Kirche einen Familiengottesdienst mit Pfarrerin Marion Mühlmeier und dem Posaunenchor der Gemeinde. Die Konfirmanden führen dabei, wie es Tradition ist, ein Krippenspiel auf. Außerdem nimmt der neue Kinderprojektchor der Kirchengemeinde teil. Für die Kinder gibt es zum Abschluss kleine Überraschungen.

Ab 22 Uhr ist eine Christmette mit Pfarrerin Marion Mühlmeier. Dabei wird die Geburt Christi in einem besinnlichen Gottesdienst gefeiert.

Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels bietet heute gleich drei Gottesdienste für alle Altersgruppen an. Ab 15.30 Uhr wird ein ökumenisches Krippenspiel aufgeführt. Die Organisation und Leitung liegt in den Händen von Renate Schneider, Jutta Grimm-Helbig und Manuela Riebel.

Ab 17 Uhr wird eine Christvesper gefeiert. Propst Stephan Arras wird sie zusammen mit Kirchenvorstehern gestalten. Zum Abschluss gibt es ab 22 Uhr ein Hirtenfeuer im evangelischen Kirchgarten (bei schlechtem Wetter in der Kirche). Es wird Teepunsch angeboten, Jürgen Ross wird auf dem Dudelsack spielen und es wird von den „Pifferari“ berichtet. Wer das ist und was es mit Weihnachten zu tun hat, erfahren alle, die zum Hirtenfeuer kommen.

Kirchgarten neu gestaltet

Morgen ist in der evangelischen Kirche in Lindenfels kein Gottesdienst. Für Montag (zweiter Feiertag) sind die evangelischen Christen in Lindenfels zum Besuch der katholischen Familienmesse in der Kirche St. Petrus und Paulus eingeladen.

Zu Weihnachten ist der Kirchgarten vor der evangelischen Kirche in Lindenfels von den Konfirmanden neu gestaltet worden. Sie setzen sich an der Kirchenmauer mit der Frage auseinander, was für sie Weihnachten bedeutet. Besucher können ihre eigenen Sätze an die Wand heften. In einer Box sind Gedanken zu Weihnachten und Wünsche für die Zukunft gesammelt, die als Erinnerung mitgenommen werden dürfen. An den Holzstelen ist unter anderem die Weihnachtsgeschichte zu finden, an einem weiteren Stamm können über QR-Codes Weihnachtslieder abgerufen werden.

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus ist heute ab 21 Uhr eine Christmette. Morgen und am Montag werden jeweils ab 11 Uhr Hochämter gefeiert. Die Kirche wird auf 12 bis 14 Grad beheizt sein, wie der Pastoralraum Weschnitztal mitteilte.

In Reichenbach ist heute ab 15.30 Uhr in der evangelischen Kirche ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Ab 22 Uhr wird eine Christmette gefeiert.

Am Montag ist ab 18 Uhr ein „Abendliches Fest-Ausklingenlassen“, bei dem viele Weihnachtslieder gesungen werden. Das Pfarrbüro der Gemeinde bleibt in den letzten Tagen des alten Jahres geschlossen.

Ab 17 Uhr wird heute in der katholischen Kirche St. Andreas in Reichenbach eine Christmette gefeiert. Dort ist am zweiten Feiertag außerdem ab 9.30 Uhr eine Eucharistiefeier.

In der evangelisch-reformierten Gemeinde in Schlierbach feiert Pfarrer Martin Polivka heute ab 17 Uhr einen Gottesdienst unter dem Motto „Viele Lieder und Lob zur Weihnacht“. Mit dabei ist der Posaunenchor der Kirchengemeinde.

Morgen ist ab 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl. Am zweiten Feiertag wird ab 17 Uhr ein Gottesdienst mit dem Kirchenchor angeboten. Auch diese Feiern leitet Pfarrer Martin Polivka.

Den Auftakt der Gottesdienste in der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten-Laudenau macht die Christvesper heute ab 16 Uhr. In diesem musikalischen Familiengottesdienst führen Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Simone Spielmann das Krippenspiel „Ein Geschenk des Himmels“ auf. Es erzählt die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der Engel, die sehr aufgeregt sind und alles für den großen Tag vorbereiten wollen. Als sie mitbekommen, dass sie sich so ins Zeug legen und die Menschen nur einen Stall für Maria und Joseph und die Geburt des Kindes haben, sind sie sehr entsetzt.

Klappstühle am Teich

Um 21.30 Uhr folgt eine Christmette im Kerzenschein, immer wieder einer der Höhepunkte des Jahres in Winterkasten mit viel schöner Weihnachtsmusik. In diesem Jahr steht dabei das Lied Stille Nacht im Mittelpunkt.

Morgen ab 10 Uhr gibt es die Laudenauer Teichweihnacht, einen Klappstuhl-Kurzgottesdienst am Teich in Laudenau. Auch hier gibt es weihnachtliche Live-Musik. Wer möchte, kann sich einen Klappstuhl und eine Decke mitbringen. Der Gottesdienst führt den Untertitel „20 Minuten mit Gott am Weihnachtsmorgen“. Mit Rücksicht auf Menschen und Technik fällt er bei Regen oder starkem Schneefall aus. In jedem Fall aber hält Pfarrer Sebastian Hesselmann ab 11 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst in der Michaelskirche in Reichelsheim, der vom dortigen Posaunenchor mitgestaltet wird.

Am zweiten Weihnachtstag ist ab 10 Uhr Gottesdienst in der Waldhufenkirche in Winterkasten. „Sing mit“ heißt er, ein gemeinsamer Singe- und Wunschliedgottesdienst der evangelischen Gemeinden Winterkasten und Reichelsheim. Im Anschluss gibt es weihnachtlichen Kirchenkaffee. red