Gadernheimer Landfrauen fahren zum Winzerfest

Gadernheim. Der Landfrauenverein Gadernheim trifft sich am Donnerstag, 8. September, zu einer Fahrt zum Winzerfest nach Bensheim. Abfahrt mit dem Linienbus ist um 17.25 Uhr an der Haltestelle Jarnacplatz. Es wird darum gebeten, darauf zu achten, dass die Haltestelle aufgrund der Arbeiten an der B 47 zurzeit vor den Erbacher Hof verlegt ist. In Bensheim ist eine Einkehr in der Weinstube Jäger geplant.

In der Zeit vom 15. bis zum 18. September unternehmen die Gadernheimer Landfrauen einen Ausflug nach Fritzlar, Kassel und zum Edersee.

Turbobienen suchen Teilnehmer

Die Jugendgruppe Turbobienen ist weiter auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wer Interesse hat, kann sich bei Silke Bersch (Tel.: 0160 / 94964303) melden. Feste Termine für die Jugendgruppe Datz gibt es im September nicht. Daten für die Treffen können bei Ronja Herrmann (Tel.: 01520 / 7845301) erfragt werden.

Derweil trifft sich die Jugendgruppe Datz am Mittwoch, 28. September. Die monatlichen Treffen finden immer um 18.15 Uhr im Florian-Infotreff statt.

Jeden Montag bieten die Landfrauen ab 18 Uhr in der Heidenberghalle Gymnastik mit Monika Reimund an. red