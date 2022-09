Fehlheim. Der Jahresausflug der Fehlheimer Landfrauen führt am Samstag, 10. September, nach Idar-Oberstein. Die Abfahrt mit dem Bus ist um 8 Uhr an der Haltestelle Blechschmitt sowie um 8.05 Uhr in Schwanheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Programm stehen ein Besuch der Weiherschleife, des historischen Orts Herrstein sowie ein Abendessen in Worms. Auch Nicht-Mitglieder können an der Fahrt teilnehmen. Anmelden kann man sich bis zum Sonntag (4.) bei der Vorsitzenden Adelheid Lang, Telefon 06251/72064. red