Gadernheimer haben eine neue Fahne

Gadernheim. Der Kaiserturm schmückt die neue Fahne von Gadernheim. Sie kann den Ort zieren, wenn besondere Veranstaltungen anstehen. „Es kam die Idee auf, den Gadernheimern eine Gadernheim-Fahne anzubieten, um bei der Kerb oder bei anderen Jubiläen die Gebäude an der Wegstrecke damit schmücken zu können“, berichtet Thomas Böhm vom Vereinsring. „Diese gute Idee fand beim Vereinsring Gadernheim so großes Interesse, dass die Vereine schnell bereit waren, Bestellungen der Fahnen zu subventionieren. So können die Fahnen sehr kostengünstig abgegeben werden.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun steht die Bestellung der Fahnen an. Damit sie noch rechtzeitig zur Kerb im Ort sind, sollten die Bestellungen bis zum Sonntag, den 25. September abgeschlossen sein. Es gibt die Möglichkeit der Bestellung von zwei verschiedenen Größen zu 15 bis 20 Euro. Der genaue Endpreis richtet sich nach der Anzahl der Bestellungen“, informiert Böhm. Bestellt werden können die Fahnen über den Kerweverein oder den Vereinsring Gadernheim (vereinsring-gadernheim@gmx.de). jhs/Bild: Vereinsring