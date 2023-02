Fastnachtssitzungen in Beedenkirchen

Beedenkirchen. In Beedenkirchen gibt es am Wochenende erstmals zwei närrische Sitzungen. Nach dem großen Erfolg der Premiere vor drei Jahren haben die Veranstalter von der Kerwejugend sich getraut, direkt auf zwei Termine zu erweitern. Alle Karten sind bereits verkauft, das heißt, am Freitag, 17. Februar, und Samstag, 18. Februar, ist in Beedenkirchen volles Haus.

Um 19.11 Uhr ist jeweils Einlass, um 20.11 Uhr startet das Programm. Der Kerweausschuss hat sich gut vorbereitet, Getränke für die Bar werden kaltgestellt. Lukas Buchner, der Beedenkircher Kerweparre, führt mit Witz und Charme durch das bunte Programm. Peter Fischer, ebenfalls bekannt durch die Kerb und seit Jahrzehnten als Musiker dabei, wird die Sitzung musikalisch begleiten.

15 Programmpunkte erwartet das Publikum. Mit dabei ist auch der Nachwuchs. Erstmals steht die Kerwejugend mit auf der Bühne. Das Programm ist bunt gemischt mit Büttenreden, Sketchen, Gesang, Gardetanz und Showtänzen. Die Akteure sind mit dem Aufbau bereits mitten in der heißen Phase, die Generalproben laufen an. red