Cocktailandacht der Kirchengemeinde Gadernheim mit musikalischer Gestaltung und anschließendem Cocktailabend Unter der Begleitung des neuen Chors sowie musikalischen Einlagen von Leonie Eckstein und Josef Hoffmann fand die dritte Andacht mit Pfarrerin Marion Mühlmeier in der ev. Kirche in Gadernheim statt. Zum ersten mal jedoch mit einem anschl. Cocktailabend. Mit bunden beleuchteten Regenschirmen wurden die Gäste in der Kirche eingeladen. Nach der kurzen Andacht ohne Predigt gab es gegen eine freiwillige Spende Cocktails mit und ohne Alkohol und Eis Foto: Jürgen Strieder

© Jürgen Strieder