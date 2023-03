Cocktailandacht in Gadernheim

Gadernheim. Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt zu einer Cocktailandacht mit anschließendem Cocktailabend ein. Die Andacht ist heute (Samstag) ab 18 Uhr in der Kirche und dauert etwa 30 Minuten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie gehört zu den „etwas anderen Abendandachten“ unter dem Motto „Aufatmen – Zeit für dich mit Gott“. Wie Pfarrerin Marion Mühlmeier mitteilte, wird der neue Chor wieder singen. Leonie Eckstein und Josef Hoffmann werden die Andacht musikalisch mitgestalten.

„Die Atmosphäre am Abend in der Kirche lädt besonders ein zum Innehalten und Kraft schöpfen“, so die Pfarrerin. Die vielen positiven Rückmeldungen von den vergangenen beiden Andachten haben den Kirchenvorstand sehr gefreut, der wieder mit viel Liebe die Kirche passend dekorieren und den Cocktailabend mit Cocktail mit und ohne Alkohol vorbereiten wird. red