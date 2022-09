Beschämende Resonanz

Am vergangenen Samstag fand anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Lautertal in der Festhalle im Ortsteil Lautern ein musikalischer Festabend statt. Teilnehmende Chöre waren der Popchor Lautern, der Frauenchor Reichenbach der Projektchor Beedenkirchen sowie die beiden Posaunenchöre aus Reichenbach und Gadernheim. Nach monatelanger Planung und Vorbereitung der Chöre hätten es die teilnehmenden Chöre verdient gehabt, vor mehr als etwa 30 Gästen aufzutreten. Zumal der Eintritt frei war und der Erlös an die Kindergärten unserer Gemeinde gespendet wurde.

Andere Vereine und Veranstaltungen wünschen sich doch auch Gäste. Zumindest hätte ich erwartet das Abordnungen einzelner Vereine anwesend wären.

Das war sehr traurig und enttäuschend. Trotzdem war es ein gelungener Abend mit tollen Beiträgen und Auftritt der teilnehmenden Chöre.

Achim Bickelhaupt

Mitglied im Evangelischen

Posaunenchor Gadernheim