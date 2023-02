Arztpraxis Gnann in neuen Räumen in Reichenbach

Reichenbach. Seit fast 20 Jahren ist Dr. Karsten Gnann als Hausarzt in Reichenbach tätig, zunächst zusammen in einer Praxis mit dem mittlerweile verstorbenen Dr. Günter Haas und seit zehn Jahren mit seiner Frau, der Allgemeinmedizinerin Olga Gnann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ärzteteam wird seit fünf Jahren durch die Internistin Kerstin Koppelin verstärkt. „Mit unserem tollen Team von MTAs sind wir zum 1. Januar in größere Räume in die Nibelungenstraße 227 in Reichenbach umgezogen, um dem wachsenden Bedarf an medizinischer Versorgung auch in Zukunft gerecht zu werden“ , erzählten Dr. Karsten Gnann und Olga Gnann und ergänzten schmunzelnd: „Wo früher die Gemüsetheke eines Supermarktes war, wird jetzt geimpft und untersucht – für manchen Reichenbacher ist das noch gewöhnungsbedürftig“. tn/Bild: Neu