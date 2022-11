Das neue handwerkliche Angebot der Stadtbücherei Heppenheim ist auf gute Resonanz gestoßen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Beim nächsten Termin am 11. November, Freitag, 18 Uhr wird es – passend zur herbstlichen Jahreszeit – um die Gestaltung von Windlichtern in Makramee-Technik gehen. Bei der Anmeldung per Telefon: 06252/69630 oder per E-Mail: buecherei@stadt.heppenheim.de

