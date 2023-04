Protest in Kirschhausen

Kirschhausen. Die Sparkasse Starkenburg hatte kürzlich mitgeteilt, dass sie mehrere Filialen im Odenwald in Selbstbedienungsfilialen ohne Personal umwandeln und die Filiale in Kirschhausen sogar ganz schließen werde. Diese Pläne seien das Ergebnis einer „Kundenfrequenzanalyse“, deren Ziel es gewesen sei, „Erkenntnisse über die Nutzung unserer Filialen durch die Kunden zu gewinnen“, hatte Jürgen Schüdde, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Starkenburg, damals erklärt.

Gegen die Schließung der Sparkassenfiliale Kirschhausen regt sich nun Widerstand in der Bevölkerung. Am heutigen Samstag soll es von 10 bis 11 Uhr an der Sparkasse in Kirschhausen (in der Ortsmitte, Siegfriedstraße 378) eine Demonstration gegen die Schließung dieser Filiale geben.

Die angekündigten Veränderungen werden im Laufe dieses Jahres umgesetzt, hatte die Sparkasse Starkenburg mitgeteilt, ohne näher auf die Zeitpläne einzugehen. red