Sie sind seit geraumer Zeit ein gewohnter Anblick, wenn man am Kreiskrankenhaus vorbei Richtung Hüttenfeld fährt: die vielen kleinen Bagger auf dem Gelände der Firma Wilhelm Schäfer in der Lise-Meitner-Straße. Exakt ausgerichtet in Reih und Glied, glänzten sie jetzt auch in der Sonne, als das Unternehmen der Verhoeven-Gruppe mit hohem Besuch aus den Niederlanden und aus Japan offiziell die

...