An den Tagen der offenen Ateliers, die am 17. und 18. September im Rahmen des Kultursommers Südhessen stattfinden, wird auch der Heppenheimer Künstler Josua Mattern teilnehmen. In seinem Atelier in der Wilhelmstraße 43 zeigt er jeweils von 11 bis 18 Uhr interessierten Besuchern seine Arbeiten. Darunter werden auch einige Werke seines Zyklus „Heimat“ sein.

Zwei Jahre hat Mattern über dem

...