Heppenheimer Hundefreunde mit neuem Vorstand

Heppenheim. Bei der Jahreshauptversammlung des Clubs der Hundefreunde wurde der 1. Vorsitzende Christoph Horschler im Amt bestätigt. Katja Voigt wurde zur 2. Vorsitzenden gewählt, Rechner bleibt Jürgen Horschler. Neu dabei als Ausbildungswartin ist Kerstin Siddique. Luisa Fröhlich ist die erste Jugendwartin des Vereins. Als Schriftführerin wurde Linda-Cristin Schmidt gewählt, als Pressewartin Monika Hartenau. Martina Horschler bleibt Platzwartin, Marion Steinle-Ernst bleibt Beisitzerin. Als 2. Beisitzerin neu dabei ist Annette Scholz.

Wie viele andere Vereine auch, hatten die Hundefreunde mit den Einschränkungen durch die Corona-Regeln zu kämpfen. Das Vereins- und Turnierleben sei dadurch nicht so lebhaft wie in vergangenen Jahren gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Umso mehr freue man sich auf die Saison 2022.

Neuer Trendsport Hoopers

Der neue Trendsport Hoopers finde auch in Heppenheim großes Interesse, sodass neben Kursen im Mai ein zweitägiges Seminar angeboten wird, das bereits ausgebucht ist. Im Laufe des Sommers starten viele Vereinsmitglieder auf Wettkämpfen im Turnier-Hundesport; im November wird eine Obedience- Prüfung stattfinden. Für den Spätsommer ist – wenn alles gut geht – ein kleines Hunderennen geplant, als Ersatz für das Pfingstrennen. Ob und unter welchen Bedingungen die Veranstaltung stattfinden kann, werde man sehen. Ein Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Alle interessierten Hundebesitzer oder solche, die es werden wollen, sind eingeladen, sich vor Ort (Ratsäckerweg 2) zu informieren sowie in die Kurse und das Vereinsleben „hineinzuschnüffeln“. red