Auch in Zeiten der Energiekrise will man in Einhausen nicht komplett auf die weihnachtliche Illumination in der Ortsmitte verzichten. Um einen Beitrag zum Stromsparen zu leisten, sollen die Lämpchen täglich jedoch drei Stunden kürzer leuchten als in den vergangenen Jahren. Statt bislang von 17 bis 1 Uhr werden die Lichterketten in diesem Winter nur zwischen 18 und 23 Uhr angeknipst. Das

...