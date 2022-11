Der Groß-Rohrheimer Pfarrer Martin Müller geht in den Ruhestand. Nach dem Weggang von Pfarrerin Katrin Hildenbrand im September vorigen Jahres hatte Müller ab Oktober 2021 für ein halbes Jahr die Vakanzvertretung in der evangelischen Kirchengemeinde Einhausen übernommen und dabei auch die Entstehung des neuen Evangelischen Kindergartens begleitet. In diesem Sommer hat Beatrice Northe als neue

...