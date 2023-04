In der Einhäuser Bücherzelle gibt es immer etwas zu entdecken

Barbara Schumacher freute sich beim Ortstermin an der Bücherzelle neben dem Hallenbad, dass unter den „Neuankömmlingen“ auch wieder gut erhaltene Kinderbücher waren. Exemplare, die inhaltlich total veraltet oder in einem schlechten Zustand sind, landen hingegen in einer der beiden orangefarbenen Kisten und später im Papiercontainer.

© Thomas Neu