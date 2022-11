Einhäuser Kirche feiert Jubiläum

Einhausen. Am heutigen Samstag vor 150 Jahren wurde die katholische Pfarrkirche St. Michael in Einhausen geweiht. Zum Festgottesdienst wird am morgigen Sonntag Bischof Peter Kohlgraf in die Weschnitzgemeinde kommen. Am kommenden Samstag, 12. November, gibt es anlässlich des Jubiläums ein Harfenkonzert mit Silke Aichhorn. Die Kirche genauer kennenlernen konnten Interessierte bereits bei einer Sonderführung durch das Gotteshaus. Pfarrer Klaus Rein und der frühere Grundschulrektor Albert Bähr erläuterten u. a. die Legenden, Geschichten und Hintergründe zu den geistlichen Kunstwerken in der Kirche.

