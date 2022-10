Lautertal. Besondere Illumination und besonderes Programm: In mehreren Lautertaler Ortsteilen findet am Samstag (5.) eine „Nacht der Kirchen“ statt. An der Aktion beteiligt sind – jeweils von 18 bis 21.30 Uhr – die Kirchen in Gadernheim (Foto), in Beedenkirchen und in Reichenbach. hol/Archiv-BILD: Neu

