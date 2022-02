Boulespieler des TV Einhausen starten in die Saison

Einhausen. Am 2. März um 15.30 Uhr starten die Boulespieler im Einhäuser Turnverein in die Saison. Ab dann fliegen auf der alten Aschenbahn auf dem TV Sportplatz am Jägersburger Wald wieder regelmäßig mittwochnachmittags die schweren Stahlkugeln. Interessierte Mitspieler sind dabei gerne gesehen, auch wenn sie noch kein Mitglied im Turnverein sind. Wer keine eigenen Kugeln besitzt, kann sich welche beim TVE leihen. Üblicherweise wird zwei bis drei Stunden gespielt. Dafür stehen zwei fünf mal 20 Meter große Felder zur Verfügung. Im vergangenen September wurde zudem ein Bouleturnier organisiert, bei dem 15 Teilnehmer Kugeln warfen und sich nach französischer Art Käse, Baguette, Weintrauben und Wein schmecken ließen. In diesem Jahr soll es eine Neuauflage am 10. September geben. kel

