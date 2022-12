Die aktuelle Vorzugsvariante sieht vor, dass die neue Bahntrasse auf offener Strecke östlich der A 67 an Einhausen vorbeiführt. Im Rahmen der Vorplanung für den Streckenabschnitt wird jetzt aber auch untersucht, ob die Schienen nicht bereits am Waldrand (hinten im Bild) in einem Tunnel verschwinden könnten.

© Keller