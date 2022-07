Zeugnisse für Fachoberschüler der Heinrich-Metzendorf-Schule

Bensheim. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung begrüßten Schulleiter Thomas Bährer und Fachoberschulkoordinator Jörn Sundermann, auch im Namen der erkrankten Abteilungsleiterin der Fachoberschule Martina Jost, die Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule (FOS) an der Heinrich-Metzendorf-Schule sowie viele Gäste.

Sie gratulierten den Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtungen Ernährung und Hauswirtschaft, Informationstechnik, Elektrotechnik, Bautechnik und Gestaltung herzlich und bedankten sich bei allen Lehrkräften für ihren Einsatz im vergangenen Schuljahr. Mit diesem Schulabschluss können die Absolventinnen und Absolventen viele interessante Wege in die Arbeitswelt finden, wie eine Ausbildung im Dualen System oder ein Studium an einer Hochschule.

In seiner Rede bestärkte Thomas Bährer die Absolventinnen und Absolventen darin, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und zu ihren persönlichen Entscheidungen zu stehen. Studienrat Thomas Seeger aus dem Fachbereich Gestaltung gab den Anwesenden einen interessanten Einblick in die Vielfalt der Fachrichtung Gestaltung sowie in die spannende Zeit des Umsetzens der Inhalte der neuen Fachrichtung an der Schule.

Als Gastredner konnte Jannis Mederer, der den Beruf des Mechatronikers erlernte und nach seiner Fachoberschulzeit an der HMS nun Mechatronik an der Hochschule Darmstadt studiert, gewonnen werden.

Er zeigte den Absolventinnen und Absolventen anhand seines eigenen beruflichen Lebensweges verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten auf sowie welche Kernkompetenzen hierfür benötigt werden.

Nach der Zeugnisverleihung an die fast 40 Absolventinnen und Absolventen durch die jeweiligen Klassenlehrer Uwe Bickelhaupt und Frank Herms ehrte Schulleiter Thomas Bährer die Klassenbesten.