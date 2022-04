Zeltdorf für Geflüchtete in Bensheim nimmt Formen an

Bensheim. Das Camp auf dem Bensheimer Festplatz für Geflüchtete aus der Ukraine nimmt Formen an. Die vier großen Zelte, in denen kurzzeitig bis zu 1000 Personen unterkommen können, sind mittlerweile aufgerichtet worden. Innerhalb der kommenden zwei Wochen sollen die Arbeiten – wie berichtet – voraussichtlich abgeschlossen sein. In der dritten April-Woche könnten nach Auskunft aus dem Landratsamt dann die ersten Flüchtlinge dort ein Dach über dem Kopf bekommen. Ob dies tatsächlich der Fall sein wird und wie viele Menschen kommen, lässt sich aktuell nicht seriös sagen. Darauf wies auch Bürgermeisterin Christine Klein am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung hin.„Es ist nicht messbar zurzeit, viele sind privat untergekommen, überall, wo es möglich war. Mir sind auch schon Busse angekündigt worden, die dann doch nicht vorgefahren sind“, verwies die Rathauschefin auf die dynamische Lage dieser Tage. Trotzdem werde man sich darauf einstellen, dass in den nächsten Wochen und Monaten Schutzsuchende in den Landkreis kommen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir in Bensheim von der Bürgergesellschaft jegliche Unterstützung bekommen – und natürlich von der Stadtverordnetenversammlung“, konstatierte Christine Klein und lobte das bisherige große ehrenamtliche Engagement in den vergangenen Tagen und Wochen. Sie betonte darüber hinaus die gute Zusammenarbeit mit dem Heppenheimer Landratsamt in dieser Angelegenheit. Auch Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert würdigte zu Beginn der Versammlung die Helfer, die sich zurzeit für die Ukraine einbringen. dr/Bild: Neu

