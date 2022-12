Weihnachtswünsche und ein flinker Engel

Bensheim. Das nächste Zwergenschmökern, die Vorlesereihe für Kleinkinder zum Zuhören und Mitmachen in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim, findet am Donnerstag, 8. Dezember, um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht diesmal das Pappbilderbuch „Der kleine Engel Raphael“ – eine Weihnachtsgeschichte von Jutta Langreuter mit Bildern von Dorothea Ackroyd. Zum Inhalt: „Der kleine Briefträgerengel Raphael muss sich beeilen: Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit und es sind noch nicht alle Wunschzettel eingesammelt. Und ausgerechnet jetzt wird er von Christian beobachtet, der seinen Wunschzettel auf die Fensterbank gelegt hat. Nun setzt der kleine Engel alles daran, dass Christians Wunsch in Erfüllung geht.“

Wer noch mehr Lust auf Zwergenschmökern hat, ist außerdem für Samstag, 10. Dezember, um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek eingeladen. Zum „Samstags-Spezial“ hat Claudia Daum das Pappbilderbuch „Die Baby Hummel Bommel – Bald ist Weihnachten!“ mit tollen Schiebeelementen dabei. Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Teilnehmende werden gebeten, am Eingang Spielplatz zu klingeln. Der Besuch ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Weitere Informationen und den Flyer mit allen Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite. ps