Gottesdienst für Kinder

Schwanheim. Am Sonntag (27.) findet um 10 Uhr in der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim der nächste Kindergottesdienst im Haus der Begegnung statt. Neben der Geschichte, bei der es um drei biblische Engel geht, werden in diesem Kindergottesdienst die Rollen für die geplante Heilig-Abend-Andacht verteilt. Wer noch mitmachen möchte, sollte zwischen drei und zwölf Jahren alt sein und sich für das Thema Weihnachten und den Kindergottesdienst interessieren. Da nur wenige Proben stattfinden, sollen alle Kinder zu den Terminen am 10., 17., und 23. Dezember sowie natürlich an Heiligabend dabei sein.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb bitten die Organisatoren bis Freitag (25.) um Anmeldung per Mail an kigo-schwanheim@gmx.de. red