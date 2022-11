Weihnachtsmarkt mit Musik und jeder Menge Schmankerln

Auerbach. Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest findet man auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm und Angebot. Die Interessengemeinschaft der Auerbacher Vereine präsentiert am 26. und 27. November nicht nur auf der Bühne im Kronepark ein stimmungsvolles Programm, sondern auch eine große Vielfalt an kulinarischen Genüssen.

Die Kinder warten auf das Christkind und den Nikolaus, die bereits im Advent in Auerbach vorbeikommen. Der Energieverbrauch wird in diesem Jahr mit verschiedenen Maßnahmen reduziert, so wird auf die Beleuchtung an einigen Punkten verzichtet und der Markt schließt am Sonntag eine Stunde früher, heißt es von Seiten der IAV. Ob in Opas Bastelstube der Familie Friedl, am Stand von Elke Kegelmann oder von Elke Diehl, bei allen gibt es eine reiche Auswahl an Bastelarbeiten und Produkten aus Holz und Schmuck. Dauerbrenner seit Jahren sind die Honigwaren der Imkerei Hillenbrand oder die hausgemachten Würste und Schmankerln der Hochstädter Familie Schneider.

Adventskränze oder Weihnachtsdekoration aus Einhausen oder Zwingenberg warten an den Ständen auf Käufer. Damit die Eltern und Großeltern entspannt flanieren können, bietet der Waldkindergarten am Sonntag erneut ein vielfältiges Mitmachangebot für die Jüngsten an. Aber das leibliche Wohl kommt auch nicht zu kurz. Der Äpplerstand kommt in diesem Jahr von der Katholischen Jugend Sankt Laurentius. Deftige Wildschweinbratwürste bietet die Abteilung Auerbacher Kerb an. Die Feuerwehr schenkt wieder Glühwein aus und die Awo Auerbach bietet Kaffee, Tee und Waffeln an. Ein umfangreiches Angebot an Weinen und Speisen bietet erstmals das Weinhaus Frihmess aus der Bachgasse an.

Das vielfältige Rahmenprogramm beginnt mit Eintritt der Dunkelheit und der Eröffnung am Samstag um 16 Uhr, dazu spielt die Posaunengruppe Balkhausen stimmungsvolle Melodien. Die Laternenwanderung des Odenwaldklubs wird um 18.30 angeboten, nachdem das Christkind zum ersten mal vorbeikam. Musikalischer Höhepunkt ist sicherlich auch das Konzert des Orchesters und des Musikvereins TSV Auerbach am Samstagabend auf der Bühne des Musikpavillons.

Am Sonntag öffnet der Markt ab 11 Uhr und später um 12 Uhr wartet der Waldkindergarten mit weiteren Überraschungen für Kinder. Musikalisch wird die Veranstaltung ab 13 Uhr vom Katholischen Kirchenmusikverein Fehlheim begleitet.

Bevor das Christkind nochmals kommt, sind alle Kinder zum Marionettentheater „Der Drache und der schreckliche Ritter“ eingeladen. Ab 16.30 Uhr steht die Liedertafel Auerbach auf der Bühne. Eine Tombola wird wie in den vergangenen Jahren dank des besonderen Einsatzes von Gewerbekreis und Gesangsverein am Sonntag angeboten.