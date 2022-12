Weihnachten: Viel Musik in Sankt Georg

Bensheim. Die Chöre der Kirchengemeinde von Sankt Georg in Bensheim gestalten in diesem Jahr die Weihnachtsgottesdienste wieder besonders festlich:

In der Familienchristmette am Samstag (24.) um 16.30 Uhr erklingt „Das Krippenspiel“ von Gerd-Peter Münden, gespielt und gesungen von der Kinderkantorei Kirchbergklang. Über 30 Kinder stellen die Weihnachtsgeschichte mit all ihren Figuren und witzigen Dialogen dar, verbunden natürlich durch weihnachtliche Hirten- und Engellieder. Die Familienchristmette richtet sich vor allem an Familien mit Schulkindern und dauert ungefähr eine Stunde.

Orchestermesse von der Empore

Um 21 Uhr singt das Junge Vokalensemble in der feierlichen Christmette englische Weihnachtsmusik unter anderem von John Rutter. Natürlich werden auch klassische Weihnachtslieder mit allen gesungen wie „Stille Nacht“.

Am ersten Feiertag (25.) erklingt um 11 Uhr nach langer Pause eine Orchestermesse von der Empore der Kirche im Weihnachtshochamt: der Kammerchor plus vier Solisten und Orchester mit Oboen und Hörnern spielen die weihnachtliche „Missa Sancti Nicolai“ von Joseph Haydn. Rund um diesen Inbegriff weihnachtlicher Festlichkeit kommen auch hier gemeinsam gesungene Weihnachtslieder nicht zu kurz. Die musikalische Leitung aller Gottesdienste hat Regionalkantor Gregor Knop, der auch die Orgel spielen wird.

Die Gemeinde Sankt Georg lädt zu allen Gottesdiensten ein. Da alle Gottesdienste absehbar recht voll werden, ist das Tragen einer Maske empfohlen, heißt es von Seiten der Kirchengemeinde. red