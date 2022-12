Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Gronau

Gronau. Lohnt es sich, für zwei bis drei Stunden Verkaufsstände aufzubauen und für ein Adventskonzert die Hauptverkehrsader zu sperren? Es lohnt!

Nach dem Motto „in der Kürze liegt die Würze“ veranstaltete das Gronauer Vereinstrio Männergesangverein Eintracht, Posaunenchor der Kirchengemeinde Zell/Gronau und die Freiwillige Feuerwehr Gronau nach der Coronapause wieder den wohl kürzesten Weihnachtsmarkt der Region.

Die Kirche Sankt Anna und die Fachwerkhäuser im Ortsmittelpunkt waren das wunderschöne Ambiente hierfür und es fiel nicht schwer, bei den gesungenen Weihnachtsliedern und den weihnachtlichen Weisen des Posaunenchores in vorweihnachtliche Stimmung zu geraten. Zahlreiche Verkaufsstände waren aufgebaut, auch Speisen und Getränke wurden reichhaltig angeboten.

Da es in der Nacht zuvor geschneit hatte und sich die Hausdächer und der beleuchtete Tannenbaum mit einer zarten Schneedecke präsentierten, erhöhte sich der optische Reiz des weihnachtlichen Ambiente am Sonntag in Gronau zusätzlich. tn/Bild: Thomas Neu