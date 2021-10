Viele schöne Fernblicke im Odenwald

Bensheim. Treffpunkt für die September-Tour der Gruppe „Wandern für Aktive“ der SSG Bensheim war der Busbahnhof in Bensheim, um mit dem Bus nach Reichenbach zu fahren. Hier startete die Tour, mit 15 Teilnehmern, gleich steil auf zum Höhenweg. Am Wegkreuz mit dem großen Sandstein, der die Richtungen Gronau, Knoden, Bensheim sowie Reichenbach anzeigt, ging die Gruppe weiter und am Hofgut Hohenstein vorbei zur Raidelbacher Höhe.

Hier oben hatten alle schon den ersten schönen Blick über das Lautertal. Abwärts führte der Weg nun nach Lautern, die B 47 wurde überquert und der Wanderführer zeigte der Gruppe einen kleinen Pfad hoch zum Knorz. Wiederum wurden wunderschöne Weitblicke frei. Jetzt nach Beedenkirchen und weiter aufwärts zur Holzwiese,wo man bei der Heinrich-Ruhe sich zur verdienten Mittagsrast hinsetzte. Ein schönes Fleckchen hier oben mit mehreren Sitzgelegenheiten und wiederum schöne Fernblicke nach Neunkirchen mit dem markanten Kirchturm, dem Kaiserturm, dem großen Radar und nach Brandau.

Gestärkt von der Rucksackverpflegung ging es nun hoch zum höchsten Punkt der Tour, dem Felsberg (514 Meter) mit dem Ohlytum. Die letzte Etappe der Wanderung führte zunächst über den Nibelungensteig, dann an der Quelle des „Wassergeistes Emmerlingsborn“ vorbei zum Selterwasserhäuschen und nach Bensheim, wo man nach 22,5 Kilometern und 635 Höhenmetern zurück zum Ausgangspunkt kam.

Für die Oktober-Tour (Sonntag, 24.) ist um 9 Uhr Treffpunkt am Netto-Parkplatz Bensheim. In Fahrgemeinschaft geht es zum Parkplatz „Schöne Aussicht“. Es steht eine Rundtour mit Rucksackverpflegung auf dem Programm, Gehzeit circa fünf Stunden. Es gelten die 3 G-Regeln. Gäste willkommen. red/Bild: SSG

