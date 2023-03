Theaterfestvial geht mit zwei Inszenierungen ins Finale

Bensheim. Mit zwei Inszenierungen am 24. und 25. März geht die diesjährige Woche junger Schauspieler im Parktheater zu Ende. Mit „Im Herzen tickt eine Bombe“ hat der preisgekrönte libanesisch-kanadische Autor Wajdi Mouawad einen sehr persönlichen Text geschrieben, der von Trauma-Bewältigung ebenso handelt wie vom Erwachsenwerden. Das Schauspiel Frankfurt ist mit dem Einpersonenstück am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr zu Gast im Parktheater Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der sich in einer Schneesturmnacht auf den Weg ins Krankenhaus macht, wo seine Mutter im Sterben liegt. Er fährt durch eine namenlose Stadt, in seine DNA hat sich ein namenloser Krieg eingeschrieben. Wahab ist 19 Jahre alt und diese Nacht, in der das Erzählen einsetzt, wird sein Leben fortan in ein Früher und Danach gliedern. Auf dem Weg wird Wahab von schmerzvollen Erinnerungen eingeholt – an den Krieg seiner Kindheit, die Krankheit der Mutter, das Schweigen der Familie. Aber es scheint auch Hoffnung auf: Durch die Kunst als Ventil für die Identitätssuche und eine Begegnung, in der Wahabs Kinderangst auf Verständnis trifft. Eine Einführung in das Stück gibt es um 19 Uhr. Die Vorstellung dauert rund 60 Minuten, es gibt keine Pause.

„Drei Kameradinnen“

Am Samstag, 25. März, setzt um 19.30 Uhr das Staatstheater Darmstadt mit „Drei Kameradinnen“ den Schlusspunkt der diesjährigen Inszenierungen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Woche junger Schauspieler Die Bensheimer Schauspielwoche wird fortgesetzt Mehr erfahren Bensheim Noch Karten für „Aufmarschieren“ in Bensheim Mehr erfahren Bensheim Heute Aufführung im Bensheimer Parktheater Mehr erfahren

Shida Bazyars Roman, nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021, macht gleich zu Beginn klar, wie zweifelhaft es ist, wenn Menschen kategorisiert werden. Warum sollten Menschen beim Spiel „Eindeutigkeit“ mitspielen, wenn sie allzu gut wissen, was es heißt, aufgrund ihrer eigenen Herkunft immer und überall infrage gestellt zu werden?

Und so erzählt Bazyar viel lieber hakenschlagend, klug, witzig, unverschämt und spielerisch-unzuverlässig von der besonderen Freundschaft dreier junger Frauen, die Gewalt, Hetze und Ignoranz mit Solidarität begegnen. Hani, Kasih und Saya stehen dabei zusammen – egal, was kommt. Sie sind Freundinnen und mehr als das: Sie sind Kameradinnen. Bis eine dramatische Nacht alles ins Wanken bringt. Eine Einführung in das Stück gibt es um 19 Uhr. Die Vorstellung dauert etwa 105 Minuten, es gibt keine Pause.

Eintrittskarten im Vorverkauf

Im Anschluss findet das Abschlussgespräch der Jury und die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger des Günther-Rühle-Preises und des Publikumspreises sowie des Votums der Schülerinnen und Schüler statt.

Eintrittskarten für die Theatervorstellungen sind in Bensheim erhältlich bei der Tourist-Info, im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers und bei der Musikgarage. Überregional können Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de erworben werden. red