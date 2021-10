Studenten gestalten Bänke für die Bensheimer Innenstadt

Bensheim. Begleitend zur Aktion „Heimat shoppen“ in Südhessen organisiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt derzeit eine Sommertour durch neun Kommunen in der Region. Dabei werden individuell gestaltete Innenstadtbänke eingeweiht. Am Donnerstag machte die Tour in den Städten Bensheim und Heppenheim (wir haben berichtet) halt.

„Jeder findet seinen Platz“

Die Innenstadtbänke, die von Studierenden des Fachbereichs Architektur der Hochschule Darmstadt konzipiert und gebaut wurden, tragen einen wichtigen Teil zur Innenstadtbelebung bei. „Innenstadt bedient auch soziale Aspekte wie Freunde treffen, Kaffee trinken, essen gehen, innehalten. Schön, dass sich junge Leute zum Thema Verweilen in der Innenstadt befassen. Die Bänke sind Familienbänke: Jeder findet einen Platz“, erklärte Bensheims Bürgermeisterin Christine Klein.

Bensheim darf sich gleich über zwei außergewöhnliche Bänke freuen. „Wir sind dankbar für den tollen und individuellen Einzelhandel in Bensheim: Dadurch haben wir Individualität in der Innenstadt.“, erläuterte die Rathauschefin.

Auch in Heppenheim freute sich der Amtskollege über eine individuell gestaltete Bank – sogar mit Licht, wie Bürgermeister Rainer Burelbach betonte. Für ihn steht fest: „Wir wollen eine lebendige Innenstadt; doch Handel und Innenstadt sind in besonderem Wandel – der Druck ist durch Corona besonders hoch. Für Lebendigkeit in der Stadt brauchen wir Frequenzen, die in Zukunft anders erzeugt werden müssen, daher freuen wir uns sehr über diese Bank.“

So sieht es auch Martin Proba, Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmen und Standort der IHK Darmstadt. „Es reicht nicht, Geschäfte vor Ort zu haben – letztendlich müssen die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden.“ „Heimat shoppen“ sei mehr als einzukaufen, es erfülle auch eine soziale und kommunikative Funktion. Daher sei es wichtig, dass man für die lokale Shopping-Tour weitere Aufenthaltsqualität schafft.

Die Vizepräsidentin der IHK Darmstadt – Tatjana Steinbrenner – begleitete beide Stationen und schwärmt: „Die individuellen Ideen der Studierenden sind klasse, jede Bank erzählt ihre eigene Geschichte. Außerdem verhelfen die Bänke versteckten Plätzen zu neuem Leben. Für mich sind die Bänke ein voller Erfolg.“

Die IHK-Sommertour geht in den kommenden Wochen weiter, denn insgesamt haben die Studierenden elf Bänke für neun Orte entworfen und gebaut. Nach den Stationen in Bensheim und Heppenheim folgen die Einweihungen weiterer Bänke in Lampertheim, Reinheim und Rimbach. Die von der IHK Darmstadt initiierte Aktion „Heimat shoppen“ findet dieses Jahr zum zweiten Mal in Südhessen statt. 35 Kommunen aus der Region nehmen an den bundesweit stattfindenden Aktionstagen bis 9. Oktober teil und setzen ein deutliches Zeichen für lebendige Innenstädte und Ortskerne. red

Info: Informationen unter www.darmstadt.ihk.de/heimatshoppen

