Star-Wars-Tag in der Stadtbibliothek

Bensheim. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe BibCube lädt die Stadtbibliothek Bensheim Kinder von acht bis zwölf Jahren zu einem Star-Wars-Nachmittag ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Motto „May the 4th be with you“ möchte die Stadtbibliothek am 4. Mai von 16 bis 17.30 Uhr den inoffiziellen Feiertag des Star-Wars-Kults mit einer bunten Mischung an Aktivitäten im Veranstaltungsraum feiern.

Alle, die ihr Wissen über die Welt der Jedi beweisen, ein eigenes Lichtschwert erschaffen oder einfach nur zeigen möchten, dass sie nicht auf der dunklen Seite der Macht stehen, sind willkommen.

Mehr zum Thema Freizeit-Tipp Bilderbuchkino in der Stadtbücherei Mehr erfahren Bensheim Frühstückscafé für Schwangere Mehr erfahren

Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, wird um Anmeldung für das Event gebeten. Dazu genügt eine E-Mail unter Angabe von Name und Alter des teilnehmenden Kindes an BibEvents@bensheim.de

Bibcube ist die Veranstaltungsreihe rund um Gaming, MINT und digitale Technik. Jeden Dienstag ab 16 Uhr bietet die Stadtbibliothek Bensheim ein offenes Programm an. Neben „Gaming mit der Nintendo Switch“ werden auch andere Klassiker aus den BibCube-Events im Wechsel zur Verfügung stehen. Es gilt freies Kommen und Gehen - eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Details zu der Veranstaltung finden sich auf der Portalseite der Stadtbibliothek unter https://webopac.winbiap.de/bensheim in der Rubrik „BibCube“. ps