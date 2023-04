Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet am Sonntag, 16. April, wieder ein Frühstückscafé für Schwangere an. Das Treffen findet von 9.30 bis 11 Uhr im Café Storch in der Hauptstraße 89 in Bensheim statt.

Bei diesem Frühstück können sich werdende Mütter und Eltern in gemütlicher Runde über die Themen Schwangerschaft, Geburt und Familie austauschen. Herzlich willkommen sind ebenso die Partner und Kinder. Es wird um Anmeldung gebeten.

Eine Anmeldung ist über die Homepage www.familienzentrum-bensheim.de oder per E-Mail an partner@familienzentrum-bensheim.de möglich. red