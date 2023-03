SSG-Wanderer genießen Weitblicke vom Melibokus

Bensheim. Bei kaltem aber trockenem Wetter machten sich 14 Wanderer der DJK SSG Abteilung Outdoor Gruppe „Wandern für Aktive“ auf den Weg rund um den Melibokus. Die gut 20 Kilometer lange und mit 830 Höhenmetern recht anspruchsvolle Wanderung, begann in Zwingenberg. Auf verschlungenen Wegen führte die Wanderführerin die Gruppe, nach einem Abstecher zum Alsbacher Schloss, auf den 517 Meter hohen Malschen, so lautet der alte Name des höchsten Berges an der hessischen Bergstraße. Immer wieder gab es herrliche Ausblicke in die Rheinebene bis in die Pfalz und den Taunus zu genießen. Nach der Mittagseinkehr ging es bergab Richtung Balkhausen, nun mit schönen Weitblicken Richtung Odenwald und zurück in die Altstadt von Zwingenberg. Die Teilnehmer bedankten sich bei der Wanderführerin, für die Wegstrecke zum Melibokus, die für viele neu war. red/Bild: SSG

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1