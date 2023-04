SPD will eine Doppelspitze in Bensheim

Bensheim. Die Bensheimer SPD lädt für Mittwoch (26.) um 19.30 Uhr zu einer Mitgliederversammlung in das Hotel Felix ein. Nach den jährlichen Berichten des Vorsitzenden Jürgen Kaltwasser, des Kassierers Arno Klein und der Arbeitsgemeinschaften stehen turnusgemäß Neuwahlen an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vorfeld sollen die Mitglieder über eine Satzungsänderung abstimmen, die eine Doppelspitze ermöglicht: So könnten in Zukunft eine Vorsitzende und ein Vorsitzender gemeinsam den Ortsverein der SPD führen.

Thema Gleichberechtigung

Die Partei möchte diese neue Möglichkeit wahrnehmen, die die Bundespartei 2019 geschaffen hat und so ein Zeichen für mehr Beteiligung von Frauen in der Politik setzen. „Mit einer Frau und einem Mann, die die Partei gemeinsam führen, zeigen wir auch nach außen, wie wichtig uns Sozialdemokraten das Thema Gleichberechtigung ist“, merkt Kaltwasser an. Zum Abschluss wird SPD-Landtagskandidatin Josefine Koebe einen Ausblick auf den bald beginnenden Wahlkampf geben. red