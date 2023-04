Vorbereitung auf Besuch in Berlin

Bergstraße. Der Vorsitzende der SPD AG 60 plus des Unterbezirks Bergstraße, Jürgen Kaltwasser, hat für heute (Mittwoch), 14.30 Uhr, zu einer mitgliederoffenen Vorstandssitzung nach Lautertal-Reichenbach in die Vereinsgaststätte „Zum Felsenmeer“ eingeladen.

Am 3. September findet in Bensheim wieder der traditionelle Winzerfestumzug statt. Sollen die SPD-Senioren des Kreises gemeinsam mit den Jusos aktiv an diesem Umzug teilnehmen? Das soll an diesem Nachmittag geklärt werden. Aus gegebenem Anlass soll es auch eine Aussprache über die Zusatzversorgung ZVK geben, wie die SPD mitteilt.

Höhepunkte für die SPD-Senioren des Unterbezirks Bergstraße werden dieses Jahr sicher einerseits ein Grillfest, andererseits aber auch ein geplanter Besuch im Bundestag sein. Deshalb wird man auch über diese beiden Punkte nochmals diskutieren Ein Austausch über weitere aktuelle Themen wird diese Sitzung beschließen. red